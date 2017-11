O cardápio varia durante a semana. Já comi a feijoadinha e o picadinho - uma delícia, súper bem servidos. Até fui lá até em um dia em que estava pegando leve nas calorias, e o chef fez uma troca deliciosa do arroz por legumes. Durante a semana, o valor do prato principal com uma saladinha de entrada é de R$ 24,90. No final de semana, o cardápio é mais trabalhado, e aí o valor vai a R$ 52 no sábado a R$ 55 no domingo. Entrecot, camarões, salmão e paella estão entre as opções deste fíndi, com alternativas para vegetarianos.