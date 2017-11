BLOODY MARY DO VASCO DA GAMA, 1020: preparado pela súper Bruna Abeijon, é o preferido dessa mixologista nascida em Pelotas e que se especializou em drinques em São Paulo. Vai vodka, suco de tomate, limão, molho inglês, sal e pimenta e custa R$ 23.

Aline More / Kamão

BOURBON DELUXE DO KAMÃO: mais uma guria inventando delícias, a Jey Silva misturou bourbon, vinho tinto, suco de laranja, molho inglês, tomilho e BACON (sim, você leu certo) em um drinque que é praticamente uma refeição. O preço é R$ 24.

CARRUÍRA DOURADA DO MINI BAR: criatividade é o que não falta pra Claudia Schumacher, que misturou shrub de manga (xarope de frutas com vinagre), suco de maracujá e de manga, infusão de gim com pimenta preta e água tônica. Tudo por R$ 22.