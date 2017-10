Rafael Erling / Divulgação Nina

FESTIVAL AO AR LIVRE NA BEIRA DO GUAÍBA – Olha aí: na zona sul de Porto Alegre ocorre o 2º Nina Festival, no pátio do NINA Bar e Café. Vai ter show de MPB com a Tribo Brasil, às 15h, foodtruck Na Brasa e as cervejarias Baldhead e Oito. É no sábado, das 12h às 19h, na Avenida Guaíba, 1.380, no bairro Ipanema. A entrada é franca, mas fique atento: em caso de chuva, o evento será transferido.

OKTOBERTRUCK DO INTERCITY – Neste sábado, do meio-dia às 21h, rola um evento com foodtrucks, chope artesanal e música ao vivo no Intercity Aeroporto Porto Alegre (Rua Professor Sarmento Barata, 360 – Bairro Navegantes). O estacionamento do hotel se transformará em um parque com cerca de 15 torneiras de chope, bar de drinques, café, doces e trucks de comida. A entrada é gratuita e aberta ao público em geral.

OKTOBER NO MOINHOS – Já cansou de festa de Oktober? Claro que não, né! Neste sábado, a Cervejaria Vintage Craft Pub (Praça Maurício Cardoso, no bairro Moinhos de Vento) promove, a partir das 17h, sua festa cervejeira. A entrada é franca, e, até as 21h, as cevas são em dobro (os valores vão de R$ 13 a R$ 30). Vai rolar também festival de hot-dogs e panchos.

ANIVERSÁRIO DO OPINIÃO – Neste domingo, o Bar Opinião comemora seus 34 anos com uma festa democrática: na rua e aberta ao público. Vai ser na Rua Joaquim Nabuco (entre as ruas José do Patrocínio e Lima e Silva), das 14h às 22h, e vão rolar foodtrucks, DJs e a ação de grafiteiros do projeto ArtPoa, que irão colocar sua arte na parede da casa noturna.

COXINHA DE JACA AO SOM DE JAZZ – O Estômago (Rua Miguel Tostes, 275), bar vegano reconhecido por comidinhas deliciosas – como a coxinha de jaca, o cheesecake e o bolo veludo vermelho –, inaugura neste sábado sua programação musical junto com o segundo andar da casa. Às 16h e às 19h, rola show do Melina Jazz Duo, com couvert a R$ 10. A casa serve ainda drinques e chopes.