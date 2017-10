Há 50 anos, um restaurante às margens da RS-122 é roteiro de muitas famílias de Porto Alegre e da Região Metropolitana para o almoço de fim de semana. A família Cvitko começou a servir refeições com pratos típicos húngaros em 1967. Karoly e Erzsebet Cvitko cozinhavam enquanto o filho Carlos observava. Depois que os patriarcas morreram, Carlos e seus filhos seguiram preparando as receitas, que são secretas – até pouco tempo atrás, apenas familiares tinham acesso aos detalhes e ingredientes.

Se você pretende ir até o restaurante A Canga, não espere um lugar refinado. O espaço é bastante simples e não passou por grandes mudanças desde a inauguração, mas os clientes não parecem se importar. Talvez porque os pimentões recheados com carne e arroz, com molho de tomate e páprica (os töltött paprika) façam parte da memória afetiva de muitos. Ou o crocante rántott csirke (frango à milanesa) não os deixe muito tempo longe. Eu me rendi ao uborkasaláta – salada de pepino temperada com nata e páprica (sim, esse tempero está em quase todos os pratos) – e a nokedli – a massa nyoki caseira. Nas prateleiras, vinhos, sucos e outros produtos importados da Hungria dão toques especiais ao lugar, que também vende boa parte dos pratos congelados.