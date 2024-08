Medalhas são catalisadoras de mudanças na estrutura esportiva dos países

No sábado (3), assistimos à final dos 100m rasos e do salto triplo feminino nos Jogos Olímpicos de Paris. E as vencedoras foram uma surpresa para muitos espectadores, não só por elas não estarem entre as favoritas para levar o ouro, mas pelas duas terem nascido na pequena ilha de Santa Lúcia e Dominica, no Caribe, respectivamente.