Zucco encontra Milei antes da convenção do PL e combina agenda em Buenos Aires

Renan Arais / Divulgação

No Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, antes de participar da convenção nacional do PL, neste sábado (25), o candidato do partido ao governo do Rio Grande do Sul, Luciano Zucco, esteve com o presidente da Argentina, Javier Milei.

No encontro, Zucco reforçou o alinhamento de princípios e de visão sobre um modelo de gestão baseado na liberdade econômica e na redução do tamanho do Estado. Os dois combinaram uma agenda em Buenos Aires para apresentar propostas voltadas ao fortalecimento da integração entre o Rio Grande do Sul e a Argentina, especialmente na área de infraestrutura.

Zucco disse a Milei que o Rio Grande do Sul é o verdadeiro vizinho da Argentina, ressaltando a proximidade histórica, econômica e cultural entre os dois povos. Ficou acertado que os temas de interesse comum serão aprofundados em uma agenda nas próximas semanas.

Entre as prioridades a serem tratadas, estão a integração energética a partir do gasoduto de Vaca Muerta, com um ramal até o Rio Grande do Sul; a ferrovia bioceânica ligando o Sul do Brasil ao porto chileno de Antofagasta, passando pela Argentina; a construção da Ponte Internacional Porto Xavier–San Javier; melhorias nas travessias entre São Borja–Santo Tomé e Porto Mauá–Alba Posse; além da retomada consistente da Central Térmica de Uruguaiana, historicamente abastecida com gás argentino.

— Estou certo de que, com visão de futuro e vontade política, poderemos transformar esses e outros pontos em resultados concretos para nossos povos, consolidando uma relação de amizade que já atravessa séculos e que ainda tem um imenso potencial a realizar — disse Zucco.

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Para o candidato do PL a governador, a relação entre o Rio Grande do Sul e a Argentina deve ser tratada como uma política permanente de desenvolvimento regional:

— O Rio Grande do Sul precisa voltar a olhar para o Mercosul e para os nossos vizinhos como parceiros estratégicos. Temos uma fronteira viva, economias complementares e enormes oportunidades de crescimento conjunto. Quero construir uma relação de cooperação permanente com a Argentina, baseada em confiança, diálogo e resultados para os dois povo.

Zucco disse ainda que governar o Rio Grande do Sul exige capacidade de articulação muito além das fronteiras do Estado: