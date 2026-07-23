Zucco assina carta de intenções do Coalizão RS e assume compromisso com agenda climática

Zucco se reuniu com representantes do Coalizão RS no Tecnopuc. Gabriel Matukait / Divulgação

Um dia depois de ser confirmado na convenção do PL como candidato a governador, Luciano Zucco recebeu uma carta de intenções do Coalizão RS, e firmou compromisso com as diretrizes da Agenda de Resiliência Climática apresentada pelo grupo. Zucco teve uma reunião com o diretor-executivo, Tarso Oliveira, e lideranças do movimento nesta quinta-feira (23), no Tecnopuc.

Entre as demandas do Coalizão RS, endereçadas a todos os concorrentes ao Palácio Piratini, estão a criação de uma política permanente de Estado relacionada à resiliência climática, a ampliação da articulação com municípios, setor privado, universidades e sociedade civil, e o aprimoramento dos sistemas de monitoramento, previsão, alerta e comunicação — tema de críticas de Zucco e Marcelo Maranata (PSDB) ao governo do Estado (leia mais abaixo).

Concebido em 2025, o Coalizão RS busca unir setores público e privado na articulação de projetos ligados à agenda de resiliência climática. Nesta sexta-feira (24), durante a programação do POA Climate Action Week, o grupo vai lançar o Observatório da Resiliência Climática do Rio Grande do Sul, em parceria com a PUCRS e o Ministério Público do Estado. A plataforma vai centralizar dados, indicadores e análises que apoiem o monitoramento da reconstrução, da adaptação climática e da resiliência dos territórios gaúchos.

Na quarta-feira (22), representantes da Granpal se reuniram com entidades regionais para assinar um termo de cooperação, com objetivo de compartilhar servidores, equipamentos e máquinas em ações de prevenção, preparação, resposta e recuperação diante dos eventos climáticos extremos. A integração foi firmada entre as associações de municípios do Vale do Taquari (Amvat), do Alto Taquari (Amat) e da Região carbonífera (ASMURC).

Clima de campanha

A cheia dos rios, nos últimos dias, transbordou para o território da política. Criticado por Gabriel Souza (MDB) por suas manifestações consideradas "alarmistas" sobre a enchente, Zucco respondeu ao oponente depois que os rios Caí e Taquari invadiram ruas e casas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o candidato do PL fez críticas ao governo do Estado, cujo sistema de monitoramento subestimou o volume de chuva e não emitiu alerta com antecedência para as comunidades locais.

O aviso sonoro nos celulares só foi disparado durante a madrugada, poucas horas antes da elevação dos rios. Até o final da noite do dia anterior, o governo havia minimizado o risco de cheias.

Marcelo Maranata (PSDB) também aproveitou para cobrar Gabriel e o governador Eduardo Leite, relatando a falta de confiança nas previsões climáticas da Defesa Civil.