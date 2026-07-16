Zema vem a Porto Alegre para oficializar candidatura de Van Hattem ao Senado

Zema estará em Porto Alegre para convenção do partido Novo. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema confirmou presença na convenção estadual do partido Novo, em Porto Alegre, marcada para o dia 25, às 13h. Zema participará do ato que vai confirmar o deputado Marcel van Hattem como candidato do partido a uma das duas cadeiras do Senado em disputa. A agenda foi confirmada nesta quinta-feira (16).

No Hotel Embaixador, o ato político também confirmará apoio do Novo à candidatura de Luciano Zucco (PL) ao Palácio Piratini, que terá Silvana Covatti (PP) como vice. A coligação reunirá ainda Podemos, Republicamos, Democrata e Democracia Cristã.

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Van Hattem terá como primeiro suplente o deputado Sérgio Turra (PP). Ainda há indefinição sobre a segunda suplência, que segue em negociação com os partidos aliados. O outro candidato ao Senado na chapa será Ubiratan Sanderson (PL).

Presidente estadual do Novo, Marcelo Slaviero celebra também a nominata de deputados federal e estadual, que será a maior desde a estreia do partido na disputa estadual, em 2018.