Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições no RS
Notícia

Viúva de Alceu Collares se engaja na campanha de Zucco

Em 2022, Neuza Canabarro também declarou apoio ao PL de Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro

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Rosane de Oliveira

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