Viúva de Alceu Collares se engaja na campanha de Zucco

Quatro anos depois de ter declarado apoio a Onyx Lorenzoni e Jair Bolsonaro no segundo turno da eleição de 2022, a viúva do ex-governador Alceu Collares (PDT), Neuza Canabarro, está engajada na campanha de Luciano Zucco (PL) para o Piratini. O apoio não surpreende os dirigentes do PDT, já que depois do alinhamento com Bolsonaro o partido de Collares considera Neuza uma ex-militante.
Nesta sexta-feira (17), Neuza confirmou que decidiu apoiar Zucco depois de uma visita na qual o candidato do PL expôs suas metas para o governo do Estado.
Em 2022, Neuza justificou o apoio a Onyx e Bolsonaro alegando mágoa com os ataques do PT a ela e Collares, quando o marido foi governador. O PT não chegou ao segundo turno em 2022 e a disputa foi entre Onyx e Eduardo Leite.
Dessa vez, o PDT tem candidata, Juliana Brizola, que está aliada ao PT e tem Edegar Pretto como vice.
Em um vídeo que circula na internet, Neuza aparece cantando o Hino Rio-grandense ao lado de Zucco e de um grupo de mulheres do PP e do PL.