Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Dois entendimentos
Notícia

Vereadores apontam diferenças entre versão aprovada e redação final do Plano Diretor; presidente da Câmara nega

Polêmica envolve permissão para divisão de área na Lomba do Pinheiro em terrenos menores

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS