Vereador questiona negociação imobiliária envolvendo terreno de escola de Porto Alegre; Estado garante manutenção das atividades

Pedro Ruas (PSOL) foi à escola nesta quinta-feira (9). Cecília Abreu / Divulgação

Defensor antigo da manutenção da Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, o vereador Pedro Ruas (PSOL) se surpreendeu com a informação do colunista de GZH Jocimar Farina de que parte do imóvel seria incluída em negociação do governo do Estado com uma construtora. A área, avaliada em cerca de R$ 12 milhões, seria destinada para complementar o valor de uma troca que está sendo costurada entre o Palácio Piratini e uma empresa que constrói empreendimentos imobiliários, envolvendo o aeroporto de Capão da Canoa.

Ruas disse que leu a notícia preocupado que, depois de anos de luta ao lado de representantes da comunidade escolar, o colégio pudesse ser fechado e o terreno completamente vendido. A sexagenária escola é a última das "brizoletas" em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (9), o vereador fez questão de ir até a instituição, e a encontrou de portões fechados.

Em nota à coluna (leia a íntegra abaixo), o governo do Estado garantiu que a negociação preservará "integralmente" a área responsável pelo funcionamento da escola, e não afetará o desenvolvimento das atividades pedagógicas no local.

No final do ano passado, a Secretaria de Educação anunciou a retomada das atividades no prédio da escola, fechada desde 2023. Inicialmente, com cursos rápidos e apresentações culturais, que estão acontecendo desde o início de 2026. A partir do próximo ano, a instituição se transformará na Escola Técnica em Audiovisual e Economia Criativa, chamada de Criatec.

A previsão anunciada pela secretária de Educação, Raquel Teixeira, em novembro de 2025, é de que a Criatec ofertará três cursos técnicos de um ano e meio para jovens interessados em trabalhar com áudio, vídeo e produção cultural. Entretanto, Raquel indicou que o futuro da nova escola dependeria da mobilização da sociedade e da visão de quem se eleger governador, em outubro.

Nota do governo

A Escola Estadual Maria Thereza da Silveira, rebatizada de Escola Estadual de Educação Profissional em Audiovisual e Economia Criativa (CRIATEC), não será fechada. A área responsável pelo funcionamento da escola será integralmente preservada, não afetando o desenvolvimento das atividades pedagógicas no local.

Desde o início de 2026, são realizadas atividades dentro da programação voltada à ocupação do espaço, o que inclui: eventos, mostras, cineclubes, rodas de conversa, entre outras. O objetivo é promover formação, experimentação e vivência nas áreas de cinema, audiovisual e economia criativa para jovens e estudantes.