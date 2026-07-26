Van Hattem oficializa candidatura ao Senado e define prioridade de eventual mandato

Depois de duas eleições expressivas como deputado federal, Marcel van Hattem disputará o Senado pelo Novo. A candidatura foi oficializada na convenção estadual do partido no sábado (25), com a presença do pré-candidato à Presidência, Romeu Zema.
Motivado pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que define como prioridade número um, Van Hattem reforçou a necessidade de eleger maioria de senadores de direita. O candidato do Novo fará dupla com Ubiratan Sanderson, confirmado pela convenção do PL na última quarta-feira (22).
– Esta é a eleição mais importante das nossas vidas, porque decidirá o rumo do país. Nosso objetivo é construir uma sociedade que reflita os valores das nossas famílias e nos inspire a servir ao bem comum – defendeu Van Hattem.
O Novo gaúcho confirmou ainda sua maior nominata, com 40 candidatos a deputado estadual e 29 a federal. O partido integra a coligação de direita, que tem Luciano Zucco (PL) como candidato a governador e Silvana Covatti (PP), vice.
Retrospecto positivo
Em 2018, Van Hattem foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados, com quase 350 mil votos. Em 2022, com quase 257 mil votos, só perdeu o primeiro lugar para Zucco, que fez 259 mil.
Na volta de São Paulo, onde participou da convenção nacional do PL, Zucco participou do evento do Novo. Muito aplaudido na chegada, vestiu a camiseta laranja do partido, assim como a esposa Joyce e a vice Silvana, que usou um abrigo da mesma cor.