Van Hattem oficializa candidatura ao Senado e define prioridade de eventual mandato

Van Hattem vai disputar Senado pela primeira vez. Iago Ministério / Divulgação

Depois de duas eleições expressivas como deputado federal, Marcel van Hattem disputará o Senado pelo Novo. A candidatura foi oficializada na convenção estadual do partido no sábado (25), com a presença do pré-candidato à Presidência, Romeu Zema.

Motivado pelo impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, que define como prioridade número um, Van Hattem reforçou a necessidade de eleger maioria de senadores de direita. O candidato do Novo fará dupla com Ubiratan Sanderson, confirmado pela convenção do PL na última quarta-feira (22).

– Esta é a eleição mais importante das nossas vidas, porque decidirá o rumo do país. Nosso objetivo é construir uma sociedade que reflita os valores das nossas famílias e nos inspire a servir ao bem comum – defendeu Van Hattem.

O Novo gaúcho confirmou ainda sua maior nominata, com 40 candidatos a deputado estadual e 29 a federal. O partido integra a coligação de direita, que tem Luciano Zucco (PL) como candidato a governador e Silvana Covatti (PP), vice.

Retrospecto positivo

Em 2018, Van Hattem foi o candidato mais votado para a Câmara dos Deputados, com quase 350 mil votos. Em 2022, com quase 257 mil votos, só perdeu o primeiro lugar para Zucco, que fez 259 mil.