Valdemar Costa Neto intervém e libera dobradinhas com aliados no RS para apagar incêndio no PL

Valdemar Costa Neto e Giovani Cherini. PL / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, entrou em cena para tentar acalmar os ânimos nos bastidores da direita gaúcha e frear o racha que estava sendo ensaiado. Em carta endereçada ao diretório estadual, Valdemar comunica que os candidatos do partido estão "autorizados a realizar dobradas com candidatos dos partidos aliados".

"Entendemos que essas parcerias podem — e devem — ser estendidas às dobradas proporcionais entre todos os partidos que integram esse mesmo projeto político", diz trecho da nota.

Nos últimos dias, um aviso do presidente estadual, Giovani Cherini, aos filiados do PL no RS não foi bem recebido por aliados de outros partidos. Em publicações nas redes sociais, e depois em mensagens no WhatsApp, Cherini divulgou mensagem em tom ameaçatório contra filiados e candidatos que fizerem campanha para concorrentes de outros partidos.

Leia Mais Fogo amigo: mensagem de Giovani Cherini causa atrito entre base do PL e aliados no RS

"Todos os filiados, dirigentes partidários, vereadores, vice-prefeitos e prefeitos do PL devem apoiar candidatos do Partido Liberal", dizia.

A carta de Valdemar começou a circular na manhã desta quinta-feira (30) entre aliados. Luciano Zucco, candidato do PL a governador, fez questão de espalhar o documento, em razão do temor de que os atritos poderiam impactar sua campanha.

Se nas primeiras divulgações havia dúvida das motivações, aos poucos, a situação ganhou os holofotes, depois que candidatos do Podemos começaram a expor suas insatisfações publicamente. Um deles é Rony Gabriel, vereador de Erechim que deixou o PL numa negociação para que o Podemos integrasse a coligação.

Embasado em resolução

O alerta de Cherini aos filiados segue uma resolução do PL, de abril de 2026, assinada pelo próprio Valdemar. No documento, o presidente nacional proíbe a participação do partido em coligações com partidos de esquerda nas eleições deste ano. Além disso, restringe que dirigentes e detentores de mandato apoiem "direta ou indiretamente, candidaturas de outras legendas em especial as mencionadas nessa norma".

Art. 1º - Fica vedada a participação do Partido Liberal (PL), em coligações para as eleições majoritárias com a Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV), Federação PSOL-REDE e demais agremiações partidárias de espectro político a esquerda em todo território nacional nas Eleições de 2026.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deste artigo estende-se aos(as) dirigentes estaduais, distritais e municipais, bem como a todos(as) os(as) detentores(as) de mandatos eletivo em todos os níveis, inclusive e chefes do Poder Executivo filiados(as) ao Partido Liberal, em qualquer esfera da federação, que venham a apoiar, direta ou indiretamente, candidaturas de outras legendas em especial as mencionadas nessa norma. Os(as) infratores(as) estarão sujeitos, mediante o devido processo legal, às sanções previstas no Código de Ética, no Estatuto e na legislação eleitoral vigente.