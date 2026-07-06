Três pré-candidatos ao governo do RS discutem propostas com o setor cooperativista

Cadeira reservada para Juliana Brizola ficou vazia durante painel da Ocergs. Joel Vargas / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

O alto nível das discussões entre os pré-candidatos a governador surpreendeu lideranças de mais de 200 cooperativas de todas as regiões do Estado que acompanharam painel do Sistema Ocergs nesta segunda-feira (6). Gabriel Souza (MDB), Luciano Zucco (PL) e Marcelo Maranata (PSDB) puderam apresentar suas propostas para o setor durante o Fórum dos Presidentes.

Juliana Brizola (PDT) havia confirmado presença, mas avisou momentos antes do evento que não poderia comparecer alegando problemas de saúde — por isso, inclusive, que a cadeira no palco destinada à pedetista ficou vazia. Segundo sua assessoria, a pré-candidata estava se sentindo indisposta após roteiro intenso no Interior no final de semana.

O painel abordou quatro temas: enfrentamento aos eventos climáticos extremos, infraestrutura e logística, fortalecimento do diálogo institucional e participação das cooperativas na prestação de serviços públicos. Os três postulantes ao Palácio Piratini preferiram ocupar o tempo com propostas em vez de alfinetadas e seguiram à risca os temas que foram propostos durante cada resposta.

— Queremos ser parceiros permanentes do próximo governo, independentemente do resultado das eleições. Nosso compromisso é com o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e com a construção de soluções para os desafios do Estado — indicou o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann.