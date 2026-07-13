TRE inicia força-tarefa para incentivar o comparecimento às urnas no RS

Desembargadora falou sobre abstenção no Foro de Uruguaiana. Renato Sagrera / TRE / Divulgação

Com a meta de reduzir a ausência dos eleitores gaúchos no dia da votação, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) deu início a uma ação para incentivar o voto no pleito de outubro. A iniciativa começou por uma palestra em Uruguaiana, que registrou a maior abstenção do Estado em 2024, quando 33,8% da população, um terço, não compareceu às urnas.

A comitiva foi liderada pela presidente do TRE-RS, desembargadora Maria de Lourdes Gonzalez, que comandou ato no Salão do Júri do Foro de Uruguaiana, nesta segunda-feira (13). A magistrada garantiu que percorrerá todas as regiões do Rio Grande do Sul incentivando a importância do voto.

— Não podemos fechar os olhos para um fenômeno silencioso que cresce e enfraquece a nossa representatividade, no caso, o distanciamento do eleitor das urnas. Votar é tomar as rédeas do próprio destino. Precisamos conversar com os nossos jovens, reforçando a importância da política na cidadania e também acolher cada vez mais e facilitar o acesso das pessoas idosas e também das comunidades mais distantes, bem como de eleitores em situação de vulnerabilidade — enfatizou Maria de Lourdes.