Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleição de uma nota só
Análise

Senado é muito mais do que votar impeachment de ministro do STF

No debate da Fecomércio, ficou evidente que discussão de propostas precisa ser aprofundada

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Rosane de Oliveira

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS