Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Prévia do orçamento 
Notícia

Sem vetos, Leite sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias com previsão de déficit de R$ 4,8 bilhões em 2027

Nove emendas aprovadas pelos deputados foram mantidas por Eduardo Leite no texto final da legislação

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS