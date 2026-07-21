Sem vetos, Leite sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias com previsão de déficit de R$ 4,8 bilhões em 2027

Eduardo Leite sancionou lei que define metas e prioridades para o orçamento de 2027. Vitor Rosa / Divulgação

Aprovada há uma semana pelos deputados na Assembleia Legislativa, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2027 foi sancionada por Eduardo Leite nesta terça-feira (21). Com previsão de déficit de R$ 4,8 bilhões ao final do próximo ano, já sob gestão de um novo governador, o texto sofreu alterações de nove emendas, todas acatadas pelo governador.

Entre as emendas aprovadas e garantidas pelo governo na LDO, estão a que prevê recursos para duplicação da RS-118 entre Gravataí e Viamão e a que estabelece a preferência na destinação de R$ 3 bilhões do Funrigs para obras em rodovias dos blocos 1 e 2 do programa de concessões rodoviárias. Outro acréscimo ao texto proposto pelo Piratini prevê a aplicação de 0,5% da receita líquida de impostos no desenvolvimento do Ensino Superior público, garantindo mais de R$ 100 milhões para os orçamentos da Uergs e das universidades comunitárias.

Foi aprovada ainda uma emenda apresentada por entidades da sociedade civil prevendo no orçamento o pagamento de diferenças retroativas decorrentes do restabelecimento da contagem do tempo de serviço público entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021.

De acordo com a Secretaria da Fazenda, o cálculo da LDO leva em conta o pior cenário previsto para o Estado, em que há menor capacidade de arrecadação e maiores gastos, como quando há estiagem ou eventos climáticos severos. Mesmo assim, garante que não há riscos para que o Estado cumpra com suas obrigações, nem que seja preciso atrasar pagamentos do funcionalismo ou fazer cortes em outras áreas.

Desde maio, quando apresentou o texto, Leite define que a situação econômica do Estado está em "equilíbrio frágil".