Sem nomes fortes, MDB de Caxias aposta em Alceu Moreira para deputado federal

Derrotado na última eleição municipal, na qual não conseguiu eleger um vereador sequer, o MDB de Caxias do Sul decidiu apostar suas fichas no deputado federal Alceu Moreira, que tem base política no Litoral Norte, e é o único remanescente da bancada eleita em 2022. Nesta quinta-feira (23), o partido formalizou o apoio a Alceu, que fará dobradinha com Carlos Búrigo — que disputará a reeleição na Assembleia Legislativa.
O ato teve a presença de José Ivo Sartori, um dos três ex-governadores do partido com carreira política construída na Serra. Os outros são Pedro Simon e Germano Rigotto, candidato do partido ao Senado.
Nos últimos anos, o partido não conseguiu formar novos quadros competitivos e, por isso, resolveu optar por Alceu, o mais votado da bancada em 2022. Márcio Biolchi desistiu de disputar a reeleição e Osmar Terra migrou para o PL. O quarto mais votado e primeiro suplente, Giovani Feltes, foi eleito prefeito de Campo Bom em 2024.