Sem nomes fortes, MDB de Caxias aposta em Alceu Moreira para deputado federal

Ato na sede do partido em Caxias do Sul formalizou dobradinha de Alceu Moreira e Carlos Búrigo. Jackson Ciceri / Divulgação

Derrotado na última eleição municipal, na qual não conseguiu eleger um vereador sequer, o MDB de Caxias do Sul decidiu apostar suas fichas no deputado federal Alceu Moreira, que tem base política no Litoral Norte, e é o único remanescente da bancada eleita em 2022. Nesta quinta-feira (23), o partido formalizou o apoio a Alceu, que fará dobradinha com Carlos Búrigo — que disputará a reeleição na Assembleia Legislativa.

O ato teve a presença de José Ivo Sartori, um dos três ex-governadores do partido com carreira política construída na Serra. Os outros são Pedro Simon e Germano Rigotto, candidato do partido ao Senado.

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