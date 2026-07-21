Sem Flávio e com demandas das mulheres: como será a convenção que vai confirmar Zucco como candidato a governador do RS

Zucco será confirmado candidato a governador nesta quarta-feira (22). Mateus Raugust / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Não será a ausência de Flávio Bolsonaro que atrapalhará os planos do PL para a convenção estadual, que confirmará Luciano Zucco como candidato a governador. Nesta quarta-feira (22), o partido será o primeiro a confirmar seu postulante, além de apresentar a nominata de candidatos a deputado estadual e federal e selar o nome de Ubiratan Sanderson na disputa pelo Senado.

Pré-candidato à Presidência pelo PL, Flávio foi convidado a participar do ato em Porto Alegre, mas avisou que estava envolvido com outros compromissos de agenda, como a preparação para a convenção nacional marcada para sábado (25), e não poderia participar. Há expectativa de que ele venha ao Estado durante a campanha, a partir da metade de agosto, com previsão de que compareça à Expointer.

Mesmo assim, o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo, que será apresentado aos militantes do PL gaúcho durante o evento no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa.

Na convenção, Zucco receberá da esposa, Joyce, o documento elaborado pelo movimento Gaúchas pelo Rio Grande com propostas ligadas às mulheres, que serão posteriormente agregadas ao plano de governo. O material reúne contribuições colhidas ao longo de 20 encontros do grupo pelo Interior.