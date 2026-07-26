Na convenção realizada neste domingo (26), o União Brasil aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O ato foi realizado na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Nacionalmente, União Brasil e PP compõem uma federação. Por isso, os dois partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PP está marcada para sábado (1º).