Na convenção realizada neste domingo (26), o União Brasil aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O ato foi realizado na Câmara Municipal de Porto Alegre.
Nacionalmente, União Brasil e PP compõem uma federação. Por isso, os dois partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PP está marcada para sábado (1º).
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
- Amadeu Boeira – 44661
- Barbara Penna – 44180
- Charlis Santos – 44000
- Dirceu Franciscon – 44444
- Eric Douglas – 44777
- Fabi Medeiros – 44181
- Fabiano Diehl – 44333
- Fabiany Zogby – 44567
- Glória Menegotto – 44044
- Jair Binotto – 44555
- Júlio Lamim – 44100
- Luciane Agazzi – 44123
- Maiquel Butzke – 44222
- Stella Luzardo – 44111
Deputado (a) federal
- Ana Cláudia – 4400
- Luiz Carlos Busato – 4444
- Paulo Natalino – 4428