Na convenção realizada neste domingo (26), o Republicanos aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. A legenda selou ainda o apoio a Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini.
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
46 candidatos, sendo 29 homens e 17 mulheres.
- Abel Grave – 10100
- Adelmo Souza – 10110
- Adriane Rodrigues – 10522
- Airton Lima – 10444
- Alvaro Manzoni do Ragazzi Dei Monti – 10610
- Bombeiro Batista – 10193
- Camilo Baptista – 10999
- Capitão Martim* – 10122
- Carla Brum – 10888
- Carlos Tubarão – 10250
- Cássio Silveira – 10808
- Claudinha Santos – 10192
- Daniela Brocca – 10789
- Danusa Sulzbacher – 10005
- Déia Rammé – 10010
- Delegado Rodrigo Zucco* – 10222
- Dra. Maria de Fátima – 10510
- Dr. Chou Yi – 10456
- Dr. Dinho Moura- Autismo – 10088
- Eliana Bayer* – 10120
- Elizandro Sabino* – 10777
- Enfermeira Simone Fantinel – 10200
- Evaristo Righetto Gaúcho Solidário – 10800
- Ezequiel Rocha – 10045
- Felipe Vargas – 10357
- Fernanda Bidigaray – 10775
- Fernanda Lima – 10123
- Fernando Estima – 10322
- Gilberto Kerber – 10112
- Grasiela Mauer – 10710
- Jessé Martins de Horizontina – 10400
- João Mendonça – 10111
- João Uez – 10603
- Leandro Vargas – 10220
- Luiz Valmor "Catite" França – 10234
- Luky Vieira – 10600
- Marcelo Hartemink – 10000
- Marli Serpa – 10107
- Mauro Almeida Gestor de Segurança – 10011
- Moacir Ascari Fera – 10210
- Moisés de Oliveira – 10007
- Nivea Saraiva – 10101
- Orlei Barbieri – 10567
- Paulinho Zinn – 10555
- Pr. Oséas Costa – 10077
- Prof. Alessandro Costa – 10121
- Prof. Andressa Vieira "A Corujona" – 10810
- Roberto Pinto Maciel – 10272
- Rodrigo Rabuske – 10333
- Sergio Peres* – 10300
- Tenente Emerson Cornelius – 10505
- Tenente Kleuvis Pierre – 10190
- Ubaiara "da Escovinha" Lange – 10500
- Valéska Walber – 10022
- Valmir Land – 10666
- Vanessa de Bortoli – 10770
Deputado (a) federal
32 candidatos, sendo 22 homens e 10 mulheres.
- Carlos Gomes* – 1010
- Cezar Paulo Mossini – 1068
- Coronel Marcelo Frota – 1065
- Cris Couto – 1078
- Divaldo Lara – 1011
- Dr. Salomé Goulart "o pai" – 1005
- Éder Azeredo "Canhão do Vale" – 1080
- Fabio Nunes – 1007
- Faisal Karam – 1020
- Fabrícia Souza – 1077
- Felipe Faller – 1015
- Franciane Bayer* – 1012
- Glenio Guimarães – 1002
- Gustavo Victorino – 1022
- Inspetor Robison – 1025
- Jackson Carvalho "O Cabeleireiro" – 1040
- Jurandir Maciel – 1074
- Mara Kaspary – 1044
- Maria de Lourdes Bauermann – 1050
- Odirlei Campiol – 1070
- Nerisson Oliveira – 1030
- Nilton Machado – 1089
- Prô Isabel Quadros – 1027
- Prô Priscila Mesquita Rivé – 1004
- Roberto Forchesatto (Eice) – 1033
- Ronaldo Nogueira – 1014
- Simone Dutra – 1000
- Tatiane de Souza Rocha (Thaty Energia) – 1023
- Ubirajara Ramos (Bombeiro Bira) – 1093
- Vivian Espindola da Cruz (Tia Vivi) – 1055
- Valdeci Rodrigues – 1001
- Zé Telmo Corretor de Imóveis – 1003