Na convenção realizada na terça-feira (21), o PV aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.

Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PT foi realizada nesta sexta-feira (24), e a do PCdoB será neste sábado (25).