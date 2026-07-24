Na convenção realizada na terça-feira (21), o PV aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.
Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PT foi realizada nesta sexta-feira (24), e a do PCdoB será neste sábado (25).
Confira os nomes:
Deputado (a) estadual
- Socorrista Walmocir – 43192
- Claudia Azevedo – 43043
- Pedro Campos – 43420
- Everaldo de Oliveira – 43430
- Luciane D'Avila – 43999
Deputado (a) federal
- Cris Moraes – 4343
- Patrícia Becker – 4300
- Professor Édson Biuti – 4321