Na convenção realizada nesta sexta-feira (24), em formato virtual, o PT aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou a candidatura de Edegar Pretto a vice-governador, na chapa com Juliana Brizola (PDT). Os petistas terão ainda Paulo Pimenta como candidato a senador.
Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PV foi realizada na última terça-feira (21), e a do PCdoB será neste sábado (25).
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
- Adão Pretto* – 13655
- Alexandre Bublitz – 13010
- Ana Affonso – 13813
- Brunno Mattos – 13013
- Claudio Toralles – 13012
- Cleonice Back – 13131
- Daniel Ferreira – 13313
- Dariu Garcia – 13112
- Douglas Butzke – 13778
- Ericka Oliveira – 13300
- Eva Valeria Lorenzato – 13123
- Halley Lino* – 13111
- Helen Cabral – 13730
- Ivonete Carvalho – 13677
- Jeferson Fernandes* – 13120
- Lelinho Lopes – 13800
- Léo da Costa – 13333
- Leonel Radde* – 13007
- Maneco Hassen – 13700
- Marcelo Cordeiro – 13003
- Maria Eunice – 13513
- Marina Bernardes – 13456
- Marina Callegaro – 13015
- Miguel Rossetto* – 13000
- Mônica Facio – 13789
- Natasha Ferreira – 13100
- Nelson Grasselli – 13690
- Nelson Spolaor – 13999
- Pai Tadeu Marques – 13777
- Paulo Orelha – 13888
- Pepe Vargas* – 13001
- Professor Gilberto Corazza – 13130
- Professora Helenir Schürer – 13303
- Professora Rita Della Giustina – 13213
- Sidi Cardoso – 13613
- Sofia Cavedon* – 13400
- Stela Farias* – 13113
- Valdir Oliveira – 13713
- Volnei Picolotto – 13678
- Zé Nunes* – 13500
Deputado (a) federal
- Alexandre Lindenmeyer* – 1313
- Ary Vanazzi – 1399
- Bohn Gass* – 1320
- Denise Pessôa* – 1333
- Dr. Julio Stobbe – 1311
- Eduardo Manique – 1331
- Elias Cabreira – 1314
- Fufa Azevedo – 1377
- Jonas Reis – 1300
- José Fortunati – 1302
- Katia Duarte – 1379
- Laura Sito – 1303
- Marcon* – 1355
- Maria do Rosário* – 1370
- Miriam Marroni – 1345
- Naiton Gama – 1330
- Pérola Sampaio – 1350
- Professor Leonel – 1310
- Reginete Bispo – 1378
- Rosane Nascimento – 1301
- Valdeci Oliveira – 1307