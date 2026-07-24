PT, comandado por Valdeci Oliveira, oficializou Edegar Pretto como candidato a vice e Paulo Pimenta como candidato a suceder Paulo Paim no Senado; Foto de arquivo, de 2025.

Na convenção realizada nesta sexta-feira (24), em formato virtual, o PT aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou a candidatura de Edegar Pretto a vice-governador, na chapa com Juliana Brizola (PDT). Os petistas terão ainda Paulo Pimenta como candidato a senador.

Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PV foi realizada na última terça-feira (21), e a do PCdoB será neste sábado (25).