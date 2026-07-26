Na convenção realizada neste sábado (25), o PSOL aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora, além da indicação de Manuela D'Ávila como candidata ao Senado.
Nacionalmente, PSOL e Rede compõem uma federação. Por isso, os dois partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. Os dois realizaram convenção conjunta.
Confira os nomes e os números:
* Concorre à reeleição.
Deputado(a) estadual
- Abrão Godois – 50023
- Adriano Ricoldi – 50550
- Alice Carvalho – 50777
- Djalma Dutra – 50007
- Faby Gomes – 50570
- Fabiano Benites – 50111
- Fernanda Miranda – 50999
- Gabi Rosa – 50200
- Guilherme Gil – 50950
- Inácio Rodrigues – 50222
- Iverá – 50888
- Karen Santos – 50555
- Luciana Genro* – 50000
- Marjorie Sasset – 50100
- Matheus Vicente – 50200
- Matheus Gomes* – 50123
- Pedro Stein – 50500
- Professor Guilherme – 50150
- Professora Dani Kroeff – 50005
- Sora Ju – 50333
- Vilmar o Gari – 50010
Deputado(a) federal
- Alisson Oliveira – 5007
- Atena Roveda – 5001
- Baiana Márcia França – 5011
- Betina Torriani – 5045
- Cris Machado – 5015
- Fernanda Melchionna* – 5050
- Guido CNR – 5010
- Ingra – 5070
- John Elvis Braga – 5012
- Jorge Freitas – 5020
- Jurandir Silva – 5055
- Leandro Dutra – 5066
- Mãe Katita de Oxalá – 5086
- Pai Ederson de Ogum – 5077
- Paty Rex – 5033
- Paulo Brack – 5099
- Professor Vinícius – 5090
- Rafael Perlasca – 5005
- Roberto Robaina – 5000
- Rodrigo Cebola – 5088
- Soldado Ederson – 5004
- Tami Paveglio – 5002
- Tiago Dominguez – 5075