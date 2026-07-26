Militantes do PSOL se reuniram na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para definir candidatos. Cristiane Leite / Divulgação

Na convenção realizada neste sábado (25), o PSOL aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora, além da indicação de Manuela D'Ávila como candidata ao Senado.

Nacionalmente, PSOL e Rede compõem uma federação. Por isso, os dois partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. Os dois realizaram convenção conjunta.

Confira os nomes e os números:

* Concorre à reeleição.

Deputado(a) estadual

Abrão Godois – 50023

Adriano Ricoldi – 50550

Alice Carvalho – 50777

Djalma Dutra – 50007

Faby Gomes – 50570

Fabiano Benites – 50111

Fernanda Miranda – 50999

Gabi Rosa – 50200

Guilherme Gil – 50950

Inácio Rodrigues – 50222

Iverá – 50888

Karen Santos – 50555

Luciana Genro* – 50000

Marjorie Sasset – 50100

Matheus Vicente – 50200

Matheus Gomes* – 50123

Pedro Stein – 50500

Professor Guilherme – 50150

Professora Dani Kroeff – 50005

Sora Ju – 50333

Vilmar o Gari – 50010

Deputado(a) federal