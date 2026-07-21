Na convenção realizada nesta terça-feira (21), o PSB aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.
Os socialistas definiram ainda que vão apoiar as candidaturas de Manuela D'Ávila (PSOL) e Paulo Pimenta (PT) ao Senado, e de Lula (PT) à Presidência.
Confira os nomes e os números:
* Concorre à reeleição.
Deputado(a) estadual
24 candidatos, sendo 15 homens e nove mulheres.
- João Pedro Grill – 40000
- Vinícius Bondan – 40004
- Paulo de Tarso Pinheiro Machado – 40040
- Renan da Silva – 40042
- Marisa da Silva Santos – 40050
- Valdecir Chico Zonin – 40111
- César Brisolara (Cesinha) – 40123
- André Oliveira – 40140
- Bruna Rodrigues* – 40180
- Jane Longaray Bittencourt – 40199
- Jeslei – 40222
- Wagner Petrini (Muleke) – 40240
- Sargento Silveira – 40369
- Alequis Lopes – 40400
- Jaqueline P. S. Cibelli de Castro – 40401
- Ladisle Camargo Teixeira – 40444
- Jonatas Fagundes (Amaral Negrito) – 40466
- Vanda Lenara Souza Machado – 40540
- Adilson Kuhn – 40555
- Leandro Liban – 40707
- Raquel Alves de Iansã – 40770
- Janine Soares – 40777
- Andressa Cristiane Pereira Jochem – 40800
Deputado(a) federal
24 candidatos, sendo 15 homens e nove mulheres.
- Fred Nunes – 4000
- Jemerson da Costa Hoffmann (Tequila) – 4001
- Cristina Oliveira – 4002
- Viviane Mello – 4004
- Gilberto Beltrame – 4007
- Cleusa Silveira – 4008
- Bruno Cardoso – 4010
- Rodrigo Ferreira – 4011
- Ivan Braz – 4012
- Eriane Pacheco – 4013
- Rafael Castro – 4020
- Diogo Schmitz – 4022
- Prof. Edson Borba – 4023
- Anelize Carriconde – 4026
- Vanderson Cardona Leites – 4030
- Lilian Bittencourt – 4033
- Beto Albuquerque – 4040
- Paulo Bregolin – 4041
- Oxam Mariano da Costa Capelari – 4044
- Vicente Selistre – 4050
- Paula Cardoso – 4055
- Gabriela Freitas – 4070
- Julia de Lima Arnoud – 4077
- Rubilar Tavares Junior (Juquinha) – 4080