Na convenção realizada neste sábado (25), o Podemos aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. A legenda selou ainda o apoio a Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini.
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
46 candidatos, sendo 30 homens e 16 mulheres.
- Adriana da Silva – 20444
- Adriano Strack – 20092
- Alemão da Borracharia – 20007
- Alex Barboza – 20051
- Alexis Grego – 20010
- Apoena Medeiros – 20900
- Bombeiro França – 20193
- Bruna Molz – 20510
- Capitão Macedo – 20122
- Comunicador Juliano – 20087
- Deisi Maranata – 20700
- Domingues – 20006
- Dr. Celito Cristófoli – 20321
- Dr. Deivid Salomé – 20001
- Duda Peres – 20009
- Elanice Conselheira – 20077
- Enio Terra – 20555
- Fernanda Bohn – 20168
- Fredi Andrigo – 20111
- Gabriel Dias – 20400
- Garrão – 20089
- Giovane Byl – 20000
- Gugu Streit – 20200
- Ivaldo Frigheto – 20374
- Ivete Grade – 20100
- Jociele Cagol – 20172
- Julie Milano – 20800
- Kaká D'Ávila* – 20333
- Maíra Lessa – 20020
- Marne de Souza – 20026
- Matheus Sperry – 20022
- Miguel Patriota – 20221
- Missionária Ivanete – 20345
- Monyca Ferreira – 20420
- Nelson Kalil – 20027
- Nuna Pereira – 20123
- Pastora Sara – 20135
- Paulinho da Farmacia – 20300
- Paulinho Pereira – 20789
- Paulo Opus Dei – 20222
- Prof. Dani – 20922
- Ronaldo Santini* – 20500
- Salomão Moraes – 20777
- Sartori – 20999
- Talis Ferreira – 20888
- Uilson Droppa – 20114
Deputado (a) federal
32 candidatos, sendo 22 homens e 10 mulheres.
- Carmem do Táxi – 2085
- Cauê Fuhro – 2099
- Clemente – 2090
- Comandante Troni – 2002
- Corinha Molling – 2011
- Dr. Levi Melo – 2026
- Dr. Luis Bringmann – 2024
- Dr. Vinícius Conejo – 2006
- Dra. Jocasta – 2040
- Eliton Ávila – 2000
- Felipe Força Tarefa – 2023
- Fernanda Juliana da Cunha – 2054
- Iriel Sachet – 2077
- Israel Costa – 2080
- Jocimar Santos – 2044
- Lu Bento – 2028
- Lubion Moraes – 2012
- Marcelo Brum – 2055
- Marciele Rosa – 2010
- Mariana Fonseca – 2015
- Matheus Junges – 2033
- Mauricio Dziedricki – 2020
- Pastor Jean Galvão – 2070
- Regina Caeetano – 2060
- Renan Machado – 2009
- Robson Camargo – 2053
- Rony Gabriel – 2022
- Sargento Volz – 2001
- Sérgio Zambiasi – 2007
- Silvia Helena Abreu – 2025
- Sinara Kuhn – 2066
- Tony Oliveira – 2030