Na convenção realizada nesta quarta-feira (22), o PL aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou a candidatura de Luciano Zucco a governador e Ubiratan Sanderson a senador.
Confira os nomes e os números:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
56 candidatos, sendo 39 homens e 17 mulheres.
- Adriana Lara* – 22.789
- Adriana Leite – 22.223
- Adriane Cherini – 22.222
- Alemão Klaus – 22.345
- Ali Klemt – 22.800
- Camila Nunes – 22.000
- Celmir Martello – 22.121
- Charles Andrade – 22.202
- Claudio Tatsch* – 22.034
- Comandante Nádia – 22.190
- Daiane Mello – 22.522
- Daniel Bordim – 22.002
- Daniel Borges – 22.333
- Dirceu Quadros – 22.700
- Dr. Paulo Bastos – 22.009
- Edison Arnt – 22.555
- Eduardo Lucas – 22.118
- Eliel Alves – 22.200
- Eron Garcia – 22.221
- Fabiano "Elvis" Feltrin – 22.044
- Felipe Gil – 22.022
- Felipe Torres – 22.193
- Gaúcho da Neve – 22.033
- Grazi do Agro – 22.051
- Joel Bolsonaro – 22.470
- Jonas Rodrigues – 22.300
- Juli Cuciolli – 22.030
- Junior Fox – 22.011
- Kelly Moraes* – 22.214
- Larissa Rodrigues – 22.020
- Lucas de Freitas – 22.722
- Luís Benoitt – 22.888
- Magdiel Bissaco – 22.999
- Mahmoud Amer – 22.444
- Marcio Patussi – 22.122
- Marco Orsi – 22.500
- Marcelo Bagé – 22.114
- Maurício Scalco – 22.100
- Nilce Schneider – 22.111
- Paparico Bacchi* – 22.212
- Patricia Chagas – 22.007
- Policial Evandro Coruja – 22.001
- Prof. Claudio Branchieri* – 22.777
- Prof. Fernando Cechinato – 22.123
- Ramatis de Oliveira – 22.233
- Roberta Leitão – 22.322
- Rodrigo Cassol Lima – 22.321
- Rubens O Agrônomo do PL – 22.611
- Saionara Mondiale – 22.017
- Soldado Arruda – 22.050
- Vanice de Matos – 22.215
- Volmar Maurer Padaria – 22.010
- Wagner Galardão – 22.038
- Yolanda "Yoyo" Panda – 22.232
- Zé Milanez – 22.220
- Ziania Bolzan – 22.605
Deputado (a) federal
32 candidatos, sendo 21 homens e 11 mulheres.
- Adriane Fonseca – 2223
- Alexandre Bobadra – 2221
- Ana Bombom – 2225
- Bibo Nunes* – 2200
- Coronel Ustra – 2212
- Diogo Siqueira – 2244
- Dra. Tati Furlan – 2242
- Felipe Pedri – 2228
- Fernanda Barth – 2210
- Giovani Cherini* – 2222
- Guilherme Todeschini – 2233
- Igor Bonfanti – 2227
- Jane Mary – 2220
- Janice Quinzen – 2207
- Jeferson "Bolacha" Melo – 2255
- Jessé Sangali – 2230
- Kátia Kaspary – 2226
- Keli Dias – 2202
- Leandro Golin – 2211
- Lisiane Becker – 2258
- Luis Amaro Prestes (Gauchinho de Deus) – 2266
- Maira Raquel Almeida Pereira (Gauchinha dos Pampas) – 2288
- Marcelo Moraes* – 2214
- Mauricio Marcon* – 2277
- Osmar Terra* – 2215
- Paula Marisa – 2238
- Perondi – 2201
- Renato Orlando Tiecher (Tchêquinho) – 2299
- Rubem de Castro – 2254
- Rubens Goldenberg (Gold) – 2217
- Serjão Carreteiro – 2250
- Valdeci Rocha – 2260