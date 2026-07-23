Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Notícia

Saiba quem são os candidatos a deputado federal e estadual do PL no RS

Partido confirmou nominata em convenção realizada nesta terça-feira (21)

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Henrique Ternus

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