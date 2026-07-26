Na convenção realizada nesta quarta-feira (22), o PDT aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou a candidatura de Juliana Brizola a governadora.
Confira os nomes e os números:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
50 candidatos, sendo 35 homens e 15 mulheres.
- Airton Artus – 12.012
- Alexandre Gonçalves – 12.001
- Amanda Rodrigues – 12.700
- André Duarte – 12.470
- Andreia Margarezi – 12.777
- Bombeiro Jeferson França – 12.193
- Bruno Berté – 12.121
- Carlos Breik – 12.612
- Carlos Muchale – 12.789
- Cátina Monteiro – 12.912
- Cristiano Cardoso – 12.800
- Danrlei Massena – 12.444
- Diego Picucha – 12.900
- Dr. Alvaro Meira – 12.888
- Dr. Miguel Grazziotin – 12.545
- Dr. Thiago Duarte* – 12.122
- Eduardo Loureiro* – 12.412
- Evânia Nunes – 12.666
- Gabriela Ortiz – 12.132
- Garçom Roni da Silva – 12.999
- Gerson Burmann* – 12.312
- Gilmar Sossella* – 12.333
- Giuliano Tamagno – 12.190
- Guto Lopes – 12.512
- João Marcos – 12.233
- Joel "Pescador" Ferraz de Souza – 12.111
- Leidinara Marques – 12.613
- Luciano Orsi – 12.222
- Luis Fernando Braite – 12.192
- Luiz Jacomini – 12.500
- Luiz Marenco* – 12.220
- Mara Santos – 12.015
- Márcia Borges – 12.035
- Mari Kurz – 12.555
- Paulinho da Bonja – 12.812
- Poli Martinazzo – 12.003
- Policial José Antonio Minetti – 12.112
- Pompeo Filho – 12.120
- Prof. Luiz Fernando – 12.400
- Prof. Marco Antonio Fumagalli – 12.007
- Prof. Regina Costa dos Santos – 12.123
- Raquel Möller – 12.008
- Regina Becker Fortunati – 12.580
- Rui Jordão – 12.056
- Sara Gal – 12.712
- Thiago de Leon – 12.050
- Tiago Cadó – 12.000
- Tiago Menezes – 12.345
- Vitor Luiz da Costa (Repórter Passarinho) – 12.420
- Vladia de Oliveira – 12.005
Deputado (a) federal
32 candidatos, sendo 21 homens e 11 mulheres.
- Afonso Motta* – 1200
- Alexandre Vieira – 1250
- Antonio Carlos Cortes – 1220
- Carlos Brizola – 1244
- Cida Brizola – 1280
- Clau Eberhardt – 1240
- Claudia Souza – 1207
- Cleo Hickmann – 1210
- Eduardo "Duda" Barin – 1208
- Enio Bacci – 1277
- Felippe Rieth – 1255
- Fernandinho Maciel "o Leão" – 1222
- Fran Bonaci – 1221
- Francisco Isaias – 1215
- Ivoneide Duarte – 1230
- Jacques Barbosa – 1205
- José Nunes – 1269
- Lauro do Val e Coletivo – 1253
- Lídio Silva – 1231
- Luciana Tavares – 1201
- Luis Fernando Rosa – 1233
- Manoela Rosa Couto – 1256
- Marcela Meirelles – 1213
- Marco Antonio Lando – 1202
- Marcio Bins Ely – 1234
- Nato Werlang – 1299
- Pedro Ribeiro – 1223
- Pompeo de Mattos* – 1212
- Prof. Marléa Alves – 1260
- Reginaldo Bacci – 1245
- Rosane Rodrigues – 1290
- Tanira Alves – 1288