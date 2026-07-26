Na convenção realizada neste sábado (25), o PCdoB aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.
Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PT foi realizada nesta sexta-feira (24), e a do PV, na terça-feira (21).
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
- Erick Dênil – 65444
- Giovani Culau – 65656
- Humberto Matos – 65065
- Nilvo Riboldi – 65653
- Sandra Picoli – 65123
- Prof. Bilina Amaral – 65651
Deputado (a) federal
- Daiana Santos* – 6565
- Tonhão dos Santos – 6500