Na convenção realizada neste sábado (25), o PCdoB aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.

Nacionalmente, PT, PCdoB e PV compõem uma federação. Por isso, os três partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. A convenção do PT foi realizada nesta sexta-feira (24), e a do PV, na terça-feira (21).