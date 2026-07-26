Na convenção realizada neste sábado (25), o Novo aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. No mesmo ato, o partido confirmou a candidatura de Marcel van Hattem a senador.
A legenda selou ainda o apoio a Luciano Zucco (PL) na disputa pelo Palácio Piratini.
Confira os nomes:
* Concorre à reeleição.
Deputado (a) estadual
40 candidatos, sendo 28 homens e 12 mulheres.
- Adri Moraes – 30337
- Anette Schiemann – 30030
- Camila Willemberg – 30712
- Carla Duwe – 30003
- Charles Oliveira – 30010
- Claudia Lacerda – 30019
- Cristian Paulo – 30369
- Cristol Gouvea – 30999
- Dani Silva – 30054
- Dentista Elisa Gianlupi – 30301
- Eber Langoni – 30011
- Efreu Quintana – 30700
- Elicezio Brum de Almeida – 30033
- Emerson Cardoso – 30111
- Everton Dias – 30193
- Giuseppe Riesgo – 30500
- Igor Dal Bó – 30330
- Irmão Carlos Alex – 30130
- Iuri Cabeleira – 30200
- Jaderson Schlee – 30600
- João Camargo do Uber – 30789
- Juelci de Souza – 30321
- Julinho Cunha – 30053
- Laura Ferraz – 30051
- Lu Slaviero – 30777
- Luciano Drum – 30900
- Luís Paulo "Preto" Kayser – 30555
- Marcos Kayser – 30100
- Marlon Schneider – 30303
- Martin Kalkmann – 30311
- Mateus Dalri – 30001
- Matheus Schilling – 30123
- Militsa Bueno – 30737
- Noemi Fernandes – 30007
- Ramiro Rosário – 30000
- Rodrigo D'avila – 30300
- Samila Monteiro – 30222
- Samuel Maciel – 30888
- Tenente Francisco Neto – 30064
- Tiago Bitencourt – 30333
Deputado (a) federal
29 candidatos, sendo 20 homens e 9 mulheres.
- Ada Munaretto – 3000
- Ademar Rodrigues Moraes – 3053
- Alini Artioli – 3007
- Carla Daitx – 3033
- Coronel Marco Santos – 3019
- Douglas Winter – 3070
- Eduardo Carreira – 3009
- Eduardo Wartchow – 3075
- Emilia Frare – 3020
- Fabiana Hilario – 3018
- Fabio Ostermann – 3003
- Felipe Camozzato – 3030
- Giancarlo Souza Souto – 3099
- Graciano Sais – 3002
- Hiago Morandi – 3022
- Jarbas Neumann – 3032
- João Batista "Tita" Dias – 3055
- Julia Zardo – 3034
- Lara Prade – 3050
- Leandro Lopes – 3077
- Milton Milan – 3040
- Nayane Mousquer – 3001
- Neudi Colombo – 3060
- Rovani Peres – 3090
- Sandra Bonetto – 3010
- Sargento Wagner Bittencourt – 3031
- Tiago Albrecht – 3026
- Vanda Santos – 3012
- Vitor Bicca – 3066