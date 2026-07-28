Na convenção realizada nesta segunda-feira (27), a Unidade Popular (UP) aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou a candidatura de Priscila Voigt a governadora, e Naf Nascimento como vice.
A UP terá ainda Luciano "do MLB" Schafer e Tânia Peres como candidatos ao Senado.
Confira os nomes e os números:
Deputado (a) estadual
- Everaldo Oliveira – 80000
- Samara Garcia – 80123
Deputado (a) federal
- Bruno do MLB – 8080
- Gustavo Ramos – 8000
- Prof. Jaque Silinske – 8008