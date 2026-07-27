Na convenção realizada neste sábado (25), a Rede Sustentabilidade aprovou sua nominata de candidatos a deputado estadual e federal. O partido também confirmou apoio à candidatura de Juliana Brizola (PDT) a governadora.
Nacionalmente, PSOL e Rede compõem uma federação. Por isso, os dois partidos são obrigados a dividir a lista de candidatos da eleição proporcional (de deputados) nos Estados. Os dois realizaram convenção conjunta.
Confira os nomes e os números:
Deputado(a) estadual
- Prof. Cláudia Brum – 18123
- Rogério Chimanski – 18000
Deputado(a) federal
- Daiane dos Santos Martins – 1818
- Júlio Moura – 1800