Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições
Notícia

Saiba quem são os candidatos a deputado federal e estadual da Rede Sustentabilidade no RS

Partido confirmou nominata em convenção realizada neste sábado (25)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS