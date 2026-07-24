Romeu Zema cumpre agendas empresariais em Porto Alegre e projeta definição de vice no Novo

Luiz Carlos Bohn recebeu Romeu Zema para um café da manhã na Fecomércio, nesta sexta-feira (24). João Alves / Divulgação

Na véspera da convenção estadual do partido Novo, o pré-candidato do partido à Presidência, Romeu Zema, passou a sexta-feira (24) em agendas com empresários e militantes em Porto Alegre. Pela manhã, recebeu a Agenda Institucional do Sistema Comércio do presidente recém-reconduzido ao cargo da Fecomércio, Luiz Carlos Bohn.

Ex-governador de Minas Gerais, Zema também recebeu a cartilha "Construindo uma Agenda para o Rio Grande do Sul", que reúne propostas e recomendações para o desenvolvimento econômico e social do Estado.

Zema aproveitou o café da manhã para se apresentar aos empresários e destacar as realizações dos oito anos à frente do governo mineiro. Entre as pautas defendidas, falou de reformas administrativa e previdenciária, privatizações, investimento em educação, revisão dos programas sociais e combate ao crime organizado.

Na sequência, o pré-candidato almoçou com empresários e apoiadores ligados ao Novo, e participou à tarde de reuniões com equipes do partido. Nas duas ocasiões, falou sobre a conjuntura nacional e se atualizou sobre a organização da campanha.

Sem vice

Com convenção nacional marcada para a próxima segunda-feira (27), Zema enfrenta dificuldades em negociar um nome para ser seu vice. Até agora, o partido ainda não firmou apoio com nenhum partido, mesma situação enfrentada por Flávio Bolsonaro (PL).

Durante as agendas nesta sexta, Zema disse que o Novo negocia com duas legendas para a posição, sem indicar quais seriam. Na semana passada, o presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, contou que um deles é o Podemos. Também não está descartada uma chapa pura.