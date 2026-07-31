Rigotto terá dois ex-vice-governadores como suplentes na disputa pelo Senado

Germano Rigotto é pré-candidato ao Senador. André Ávila / Agencia RBS

Às vésperas do prazo limite para a definição das candidaturas, o ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado estadual Frederico Antunes (PSD) confirmaram a definição de três suplentes. Dois ex-vice-governadores serão suplentes de Rigotto. O primeiro é José Paulo Dornelles Cairoli, que foi vice-governador de José Ivo Sartori (2015-2018). O segundo é Antônio Hohlfeldt, vice do próprio Rigotto no período de 2003 a 2006.

Frederico Antunes terá Paula Ioris, ex-vice-prefeita de Caxias como primeira suplente. A segunda vaga deve ser definida até o final de semana. Paula pretendia concorrer a deputada federal pelo PSD, mas acabou aceitando o convite de Frederico e do governador Eduardo Leite.

— É muito gratificante para mim ter uma mulher com a qualidade de Paula na chapa. Ela tem uma história de vida incrível e muita sensibilidade. Será um encontro da Fronteira com a Serra — resumiu Frederico.

Oriundo de Caxias, como Paulo, Rigotto foi buscar seu primeiro suplente na Fronteira Oeste. Cairoli é pecuarista, foi presidente da Federasul e aceitou ser vice de Sartori quando as pesquisas indicavam que o ex-prefeito de Caxias não tinha chance de vencer. Eleitos, governaram o Estado sem maiores atritos.