Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Agenda externa
Análise

Repercussão política do tarifaço pautará campanha na eleição presidencial 

Primeiras manifestações dos candidatos indicam disputa de narrativa, com vantagem inicial para Lula

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Rosane de Oliveira

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