Reitores de universidades gaúchas entregam demandas aos pré-candidatos a governador

Chegou a vez de Gabriel Souza (MDB) e Luciano Zucco (PL) receberem a carta de intenções elaborada pelos reitores da PUCRS, UFRGS, UFCSPA e Unisinos, que formam a Aliança para a Inovação. O grupo elaborou um documento endereçado aos pré-candidatos a governador do RS em que defendem um projeto de revitalização e desenvolvimento do Estado a partir de uma agenda estratégica baseada em conhecimento, inovação, educação e cooperação institucional.

Gabriel e Zucco estiveram no campus da Unisinos de Porto Alegre, no sábado (11), para reunião com os representantes das quatro instituições, de quem receberam a carta com as demandas. Edegar Pretto (PT) — vice de Juliana Brizola (PDT) — e Marcelo Maranata (PSDB) receberam o documento no dia 27 de junho.

A intenção do documento, segundo o reitor da PUCRS, Manuir Mentges, é garantir a participação das universidades como lideranças estratégicas do ecossistema de inovação e desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

Inspirados pelo modelo de "quádrupla hélice", os reitores defendem a construção de um projeto de Estado que seja capaz de articular governo, universidades, setor privado e sociedade civil organizada em torno de objetivos comuns, com uma governança permanente focada no desenvolvimento econômico e social. O documento aponta saúde e saúde digital, agrotech e bioeconomia, tecnologia digital e inteligência artificial, mudanças climáticas e transição energética e indústria avançada como áreas prioritárias para o futuro gaúcho.

Entretanto, os docentes também apontam desafios que precisam ser enfrentados, na avaliação do grupo, com uma resposta coordenada de longo prazo:

Crescimento econômico abaixo da média nacional

Dependência excessiva do agronegócio

Dificuldades na educação básica

Redução do interesse pelo Ensino Superior

Necessidade de ampliar a competitividade científica e tecnológica

Desafios relacionados à saúde e às mudanças climáticas