Recomendação para uso de lenço vermelho na convenção do PDT incomoda petistas

Lenço maragato causou ruído nos bastidores da campanha pedetista. Instagram / Reprodução

Petistas ficaram incomodados com a recomendação dos organizadores da convenção do PDT para que os participantes utilizem o lenço colorado dos maragatos, no próximo sábado (25). Haverá até uma tenda do lado de fora da Casa do Gaúcho, com monitores ensinando a fazer o nó no lenço.

Fontes do PT explicam que a opção do PDT causou desconforto porque nem todos os aliados concordam com a louvação aos maragatos, ainda que não se identifiquem plenamente com o chimangos.

Para quem não conhece a história do Rio Grande do Sul, é preciso explicar que essa divisão vem lá do século 19. Os termos surgiram na Revolução Federalista (1893). Os dois grupos voltaram a se enfrentar na Revolução de 1923.

Em síntese, os maragatos (lenço vermelho) defendiam o federalismo. Pregavam a descentralização do poder e maior autonomia para os Estados, bandeira que hoje é amplamente defendida em diferentes partidos. Os maragatos lutaram contra os governistas nas duas revoluções.

Os chimangos eram republicanos e governistas, defensores da centralização do poder no Estado. Entre seus expoentes destacam-se Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que governaram o Rio Grande do Sul.

Outra prioridade

Esse pequeno ruído não será empecilho para Juliana, nem afastará os petistas da campanha. A prioridade do PT, no entanto, é a eleição do presidente Lula. O fato de o PT não ter candidato a governador e, portanto, não precisar se preocupar em colocar em pé, por inteiro, uma campanha majoritária, vai permitir ao partido maior dedicação à campanha de Lula.

A meta do PT é Lula fazer mais votos do que Flávio Bolsonaro (PL) já no primeiro turno, além de manter as maiores bancadas na Assembleia e na Câmara dos Deputados.

Leia Mais Saiba quem são os candidatos a deputado federal e estadual do PSB no RS

Convenção

O deputado estadual Luiz Marenco (PDT) postou no Instagram um chamado para a convenção declamando um poema em que destaca a simbologia do lenço maragato.