Quaest mostra que campanha começa com Juliana e Zucco em vantagem

Gabriel Souza, Juliana Brizola, Luciano Zucco e Marcelo Maranata estão entre os postulantes ao Piratini em 2026. Montagem de fotos de Duda Fortes / Agencia RBS

Os números da pesquisa Quaest divulgada na manhã desta quinta-feira (30) trazem boas e más notícias para os candidatos Juliana Brizola (PDT) e Luciano Zucco (PL), que estão à frente, tecnicamente empatados, com 24% e 22%, respectivamente, no primeiro turno. No segundo, Juliana tem 35% e Zucco, 31%.

Essas são as boas notícias. As más: os dois são também os mais rejeitados e 62% dos entrevistados dizem que sua opção não é definitiva.

Candidato do governo, Gabriel Souza (MDB) tem somente 6% das intenções de voto e está tecnicamente empatado com Marcelo Maranata (PSDB), que tem 3%. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Uma das tabelas que os candidatos precisam prestar atenção é o que mostra conhecimento, potencial de voto e rejeição (veja abaixo).

Na resposta a essa pergunta, 33% disseram que conhecem Juliana e votariam nela, 34% não conhecem e 33% a rejeitam. Em relação a Zucco, 25% responderam que conhecem e votariam ele, 55% não conhecem e 20% o rejeitam.

O que mais impressiona é que 73% disseram não conhecer Gabriel Souza, mesmo ele sendo vice-governador desde 2023. Por ser menos conhecido, sua rejeição também é menor — apenas 15% disseram que conhecem Gabriel e não votariam nele. Maranata é desconhecido de 86% dos eleitores e rejeitado por 10%.

Além do baixo índice de intenção de voto, Gabriel tem outro problema: 51% acham que Eduardo Leite não merece eleger o sucessor, contra 38% que responderam sim. A favor do vice-governador há outro número que é o da aprovação do governo Leite, que é de 48%, o que poderá favorecê-lo se Leite se engajar na campanha e deixar claro que ele é o candidato que representa o governo. Os que reprovam o governo Leite somam 42%.