Quaest divulga pesquisa para o governador e senador do Rio Grande do Sul no dia 30 de julho

Adversários na corrida pelo Palácio Piratini terão atualização de como estão posicionados perante o eleitorado. Montagem / Divulgação

Contratada pelo Banco Genial, a Quaest entrou em campo nesta sexta-feira (24) para ouvir eleitores gaúchos sobre a eleição de outubro. Os resultados serão conhecidos no dia 30 de julho.

Além de levantar a intenção de voto dos gaúchos para governador, senador e presidente, a Quaest vai apurar a avaliação dos governos de Lula e Eduardo Leite, identificar os índices de rejeição e questionar os entrevistados sobre os maiores problemas do Estado.

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Na pesquisa do Senado, o entrevistador pergunta inicialmente em quem o eleitor votaria para a primeira vaga. Depois, quem é seu candidato para a segunda vaga. Isso permitirá captar o potencial de cada um dos candidatos, já que são duas vagas em disputa e o eleitor não precisa escolher dois nomes do mesmo partido.