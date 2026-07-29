Propaganda eleitoral antecipada: outdoor rende multa a partido Novo e candidatos no RS

Material instalado às margens da BR-116 traz fotos dos três políticos e convite para filiação ao partido. Redes sociais / Reprodução

Por um outdoor instalado em Novo Hamburgo, o partido Novo e três dos seus candidatos — Marcel van Hattem, Felipe Camozzato e Preto Kayser — foram condenados a pagar uma multa de R$ 5 mil cada por propaganda eleitoral antecipada. A decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RS) foi tomada a partir de ação movida pela federação Brasil da Esperança, composta por PT, PCdoB e PV. Os envolvidos avaliam recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O painel, instalado às margens da BR-116, no Vale do Sinos, exibia a foto dos três políticos, com seus respectivos perfis nas redes sociais, e a frase "seja a transformação do Brasil". Logo abaixo, em laranja e tamanho menor, o convite "filie-se ao Novo". O painel não exibe número do partido nem indica que os três são pré-candidatos.

Para a desembargadora Jane Maria Köhler Vidal, a controvérsia diz respeito ao uso das fotos dos candidatos atrelada à frase principal. Na decisão (leia a íntegra no final do texto), ela argumenta que a propaganda eleitoral antecipada "não exige o emprego literal de expressões como 'vote em', 'eleja' ou 'peço o seu voto'", segundo jurisprudência do TSE.

"Se 'vamos fazer a diferença!' pode traduzir convocação eleitoral; se 'a mudança começa agora, e ela depende de todos nós' pode assumir conteúdo de mobilização do eleitor; se 'vamos juntos até a vitória!' caracteriza chamamento para adesão a determinado projeto político; e se expressões como 'vamos juntos nessa?', 'vem com a gente nessa?' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem' são aptas, em seu contexto, a revelar solicitação eleitoral semanticamente equivalente ao pedido de voto, impõe-se atribuir a mesma natureza à frase 'Seja a transformação do Brasil'. Reconheço, portanto, na expressão examinada, conteúdo semanticamente equivalente a pedido explícito de voto, apto à caracterização da propaganda eleitoral antecipada", diz trecho do despacho.

A magistrada ainda avalia que justamente a exposição de lideranças partidárias de projeção estadual e nacional, classificados por ela como "notórios pré-candidatos", ao lado da frase de convocação faz com que o conteúdo do outdoor seja classificado como propaganda antecipada.

"Diante dessas circunstâncias, não se sustenta a alegação de que o outdoor teria por fito precípuo o convite à filiação, porquanto a frase 'Filie-se ao Novo' figura em fonte reduzida e posicionada em um dos cantos inferiores da peça. Situada às margens de rodovia, é razoável presumir que a maioria dos motoristas, em veículos que trafegam a cerca de 80 km/h, sequer teve a chance de ler tal frase, tendo alcançado sua visão apenas as fotografias dos pré-candidatos e a expressão 'Seja a transformação do Brasil'", avalia.

Em decisão liminar no início do mês, a desembargadora já havia determinado a retirada do outdoor, o que foi atendido. Com a decisão final, também ficou determinada multa de R$ 5 mil para cada um dos envolvidos: o Novo, Van Hattem, Camozzato e Kayser.

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Contraponto

Em nota conjunta, os três candidatos afirmam ter recebido a decisão com "preocupação", por entenderem que não houve qualquer pedido de voto ou promoção de candidatura.

"Respeitamos a decisão da magistrada, mas a recebemos com preocupação. A campanha de filiação por meio de outdoors encontra amparo na jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral quando se limita ao convite para ingresso em partido político, exatamente como ocorreu neste caso, sem qualquer pedido de voto ou promoção de candidatura. Por essa razão, estamos avaliando recorrer junto às instâncias superiores. Importante ressaltar que não se trata de caso novo. O outdoor em questão foi retirado logo após a primeira decisão da juíza que determinou sua remoção", diz a nota.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Camozzato sugeriu que o caso seria uma "perseguição contra a direita", e citou casos como o desfile da escola de samba Acadêmicos do Niterói, no Carnaval do Rio de Janeiro, que homenageou o presidente Lula, cujas ações no TSE foram rejeitadas. O deputado também expôs banners de políticos de esquerda espalhados por Porto Alegre, que, segundo ele, também deveriam ser passíveis de punição.

Leia a decisão