Presidente do Banrisul será cidadão de Porto Alegre

Fernando Lemos é presidente do Banrisul desde 2023. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em homenagem às três décadas de atuação na administração pública, o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, se tornará cidadão de Porto Alegre. Natural de Vacaria, Lemos receberá o título em solenidade marcada para quinta-feira (16), às 17h. A proposição é do vereador Idenir Cecchim (MDB).

Formado em Direito pela Universidade de Brasília, Lemos foi presidente da extinta Caixa Econômica Estadual nos anos 1990 antes de se tornar diretor do Banrisul, no final da mesma década.

Mais tarde, em 2003, virou presidente do banco estadual no governo Germano Rigotto, função na qual permaneceu até 2010, no fim da gestão de Yeda Crusius. No período, liderou o processo de capitalização do Banrisul e a ampliação do parque tecnológico.

Lemos atuou como desembargador do Tribunal de Justiça Militar do Estado até ser indicado novamente para a presidência do Banrisul em 2023, pelo governador Eduardo Leite.