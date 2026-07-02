Prefeito do PL faz elogios ao governo Leite, que agradece reconhecimento

Leite teve reunião com o prefeito Douglas Martello. João Pedro Rodrigues / Divulgação

Embora seu partido represente uma das principais forças de oposição no Estado, o prefeito de Alvorada, Douglas Martello (PL), não se sentiu constrangido em defender o governo do Estado durante ato com o presidente da sigla, Giovani Cherini, que destinou R$ 2,7 milhões em emendas para a saúde municipal.

— A gente não faz aqui uma oposição histriônica contra o governo do Estado. É impossível não reconhecer que a gente vem tendo um ciclo importante de obras na cidade — enfatizou Martello, na quarta-feira (1º) à noite, ao lado de Cherini.

Nesta quinta-feira (2), Eduardo Leite foi a Alvorada para autorizar o início das obras do Complexo de Segurança Pública do município e, acompanhado de Martello, visitou o Projeto Urbanístico Integrado (PUI) Umbu. Pela manhã, o governador publicou vídeo nas redes sociais agradecendo ao prefeito por colocar os interesses da população acima das diferenças partidárias.

— Esse vídeo me tocou bastante, porque num tempo em que vivemos uma política tão divisiva, o prefeito na reunião do partido dele reconhece o que o nosso governo está fazendo. Acredito na política feita dessa forma, é legítimo que um grupo se organize para ganhar uma eleição, mas não dá para fazer a política do quanto pior melhor. Obrigado, prefeito Douglas — disse Leite.

Na eleição deste ano, o PL tem Luciano Zucco como pré-candidato a governador. O governo será representado pelo vice-governador, Gabriel Souza (MDB), na disputa.