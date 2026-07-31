PP impõe derrota a Flávio Bolsonaro e escancara incoerência

Candidato a presidente pelo PL segue sem conseguir montar chapa para a disputa eleitoral. Daniel RAMALHO / AFP

O PP já tinha avisado Flávio Bolsonaro que ficaria neutro na eleição presidencial quando a senadora Tereza Cristina voltou atrás na sua decisão inicial de não ser candidata, foi ao encontro de Flávio Bolsonaro e saiu dizendo que toparia o desafio. Passou a ideia de que tinha combinado com o presidente do seu partido, Ciro Nogueira. Mas não. Depois de Tereza confirmar que recebera o convite de Flávio e que estava disposta a aceitar, o PP divulgou nota oficial reafirmando a dita neutralidade.

Em se tratando de Centrão, neutralidade pode ser interpretada como "acender uma vela para cada santo" e, depois, negociar com o eleito a participação no governo, oferecendo como ativo o número de representantes no Congresso. E como o presidente Lula está à frente nas pesquisas, PP e União Brasil não querem queimar cartuchos.

O que Ciro fez foi jogar Flávio aos leões e, ao mesmo tempo, tirar a escada de candidatos do PP vinculados ao bolsonarismo. Como explicar para as bases desses candidatos que o partido vetou a aliança com Flávio, favorecendo Lula na divisão do tempo de TV. Tome-se como ilustração o caso do Rio Grande do Sul, onde o PP é o maior aliado de Luciano Zucco (PL). Ciro ajudou a empurrar o PP para os braços de Zucco, mesmo tendo a chance de disputar a candidatura própria, porque não poderia dividir a direita.

À época, Ciro era nome forte para ser o vice de Flávio. Passaram-se os dias, as semanas e alguns meses, período em que Ciro foi envolvido no escândalo do Banco Master e Flávio o desprezou. Em seguida, apareceram as provas que ligam o próprio Flávio a Vorcaro e foi a vez de Ciro exercitar o conceito de reciprocidade.

Há outra hipótese além dos interesses carguistas do centrão para explicar o afastamento de Flávio. É o fato de Ciro ser um sujeito que sabe demais e ter sido definido por Vorcaro como "um amigo que a vida me deu". Os dois viajaram juntos para destinos de luxo, acompanhados das respectivas namoradas, com Vorcaro pagando todas as contas e mais algumas de outros passeios do presidente do PP.

Por ser confidente de Vorcaro, desconfia-se que Ciro pode saber de fatos que comprometem Flávio e não quer ser visto como parceiro se alguma nova bomba estourar. Nos meios políticos, especula-se que o vídeo enigmático de Michele Bolsonaro também era um sinal de que sabia algo mais sobre o enteado. Para todos os efeitos, Flávio e Michele fizeram as pazes, mas ela não deu sinais de engajamento real na campanha.

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