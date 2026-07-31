PP impõe derrota a Flávio Bolsonaro e escancara incoerência

O PP já tinha avisado Flávio Bolsonaro que ficaria neutro na eleição presidencial quando a senadora Tereza Cristina voltou atrás na sua decisão inicial de não ser candidata, foi ao encontro de Flávio Bolsonaro e saiu dizendo que toparia o desafio. Passou a ideia de que tinha combinado com o presidente do seu partido, Ciro Nogueira. Mas não. Depois de Tereza confirmar que recebera o convite de Flávio e que estava disposta a aceitar, o PP divulgou nota oficial reafirmando a dita neutralidade.
Em se tratando de Centrão, neutralidade pode ser interpretada como "acender uma vela para cada santo" e, depois, negociar com o eleito a participação no governo, oferecendo como ativo o número de representantes no Congresso. E como o presidente Lula está à frente nas pesquisas, PP e União Brasil não querem queimar cartuchos.
O que Ciro fez foi jogar Flávio aos leões e, ao mesmo tempo, tirar a escada de candidatos do PP vinculados ao bolsonarismo. Como explicar para as bases desses candidatos que o partido vetou a aliança com Flávio, favorecendo Lula na divisão do tempo de TV. Tome-se como ilustração o caso do Rio Grande do Sul, onde o PP é o maior aliado de Luciano Zucco (PL). Ciro ajudou a empurrar o PP para os braços de Zucco, mesmo tendo a chance de disputar a candidatura própria, porque não poderia dividir a direita.
À época, Ciro era nome forte para ser o vice de Flávio. Passaram-se os dias, as semanas e alguns meses, período em que Ciro foi envolvido no escândalo do Banco Master e Flávio o desprezou. Em seguida, apareceram as provas que ligam o próprio Flávio a Vorcaro e foi a vez de Ciro exercitar o conceito de reciprocidade.
Há outra hipótese além dos interesses carguistas do centrão para explicar o afastamento de Flávio. É o fato de Ciro ser um sujeito que sabe demais e ter sido definido por Vorcaro como "um amigo que a vida me deu". Os dois viajaram juntos para destinos de luxo, acompanhados das respectivas namoradas, com Vorcaro pagando todas as contas e mais algumas de outros passeios do presidente do PP.
Por ser confidente de Vorcaro, desconfia-se que Ciro pode saber de fatos que comprometem Flávio e não quer ser visto como parceiro se alguma nova bomba estourar. Nos meios políticos, especula-se que o vídeo enigmático de Michele Bolsonaro também era um sinal de que sabia algo mais sobre o enteado. Para todos os efeitos, Flávio e Michele fizeram as pazes, mas ela não deu sinais de engajamento real na campanha.
Aliás
Tereza Cristina emitiu sinais contraditórios ao dizer em um grupo de empresários do agronegócio que estava pronta para ser candidata a presidente. Cantou para um lado e o ninho estava para outro, mas o PP a descartou sem nenhuma cerimônia.