Por que vou torcer para a Argentina na final da Copa  

Lionel Messi é um gênio que dança com a bola. ODD ANDERSEN / AFP

Futebol nunca foi a minha praia, mas a cada quatro anos, na Copa do Mundo, assisto algumas partidas e escolho a seleção pela qual vou torcer – sempre a favor do Brasil, enquanto não é eliminado. Se o Brasil não estiver em campo, opto por aquele time com o qual tenho alguma identificação nova ou antiga. Neste domingo, meu coração será outra vez argentino.

Na semifinal, saltei do sofá e dei um grito tão alto com o gol de Enzo Fernández que meu relógio "inteligente" emitiu a seguinte mensagem: “Parece que você sofreu uma queda. Devo chamar o serviço de emergência?”. Não era para tanto.

Nas fases anteriores, já torci para Japão, Argentina, Uruguai, França, Espanha, Cabo Verde e até para o Paraguai, mais por espírito de vingança contra aqueles 7 a 1 de 2014 do que por espírito latinoamericano. Admiro o país Alemanha e nunca pus os pés no Paraguai, mas aquela humilhação em casa a gente não esquece.

Neste domingo, farei o que faço sempre que nossos vizinhos avançam numa competição da qual já fomos eliminados. Fiz o mesmo em 2022, encantada com a garra dos hermanos em geral e de Lionel Messi em particular.

Não é preciso entender de futebol para perceber, assistindo a uma partida pela TV, que Messi é um gênio que dança com a bola como quem baila el tango. Um gênio com jeito de pessoa simples, sensível e sem ostentação. Um cara que passa a ideia de estar jogando por prazer, aos 39 anos, depois de ter sido tantas vezes o melhor do mundo.

Se individualmente é Messi o que a seleção da Argentina tem de melhor, no coletivo o time é feito de homens que se agigantam na adversidade. Eles não se acovardam, não se encolhem, não desistem. Como dizia Gonzaguinha, sabem que “afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo”. E mesmo quando perdem no primeiro tempo, se esfalfam no segundo, na prorrogação ou nos “penales”.

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“Ah, mas os argentinos são racistas”, dizem os meus amigos antiargentinos. Ou “têm o rei na barriga”. Ou “não quero dar essa alegria para o Milei”. Ora, quanta bobagem. Fosse assim, deveríamos torcer contra o Brasil, porque também aqui temos racismo? Ou só celebrar as vitórias quando simpatizamos com o governo? De jeito nenhum. Como disse o próprio Messi, ao dedicar a vitória ao povo argentino, são muitos os que não têm outra alegria.

E se ganhar a Espanha? Tudo bem. É um grande time, derrotou a França que parecia imparável com Mbappé (outro ídolo) e Dembélé, tem um povo incrível e merece estar nesta final. Seja qual for o resultado, nossas vidas na segunda-feira estarão rigorosamente iguais.