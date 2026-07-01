Pop Center de Porto Alegre abre as portas para MEIs e microempresários; entenda

Pop Center está com 32,5% dos espaços vagos atualmente. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

A partir de segunda-feira (6), microempreendedores individuais (MEIs) e microempresários poderão ocupar lojas vagas no Pop Center, no Centro Histórico de Porto Alegre. A alteração na lei que institui os centros populares de compras no município será sancionada pelo prefeito Sebastião Melo, em cerimônia no local.

De acordo com as novas regras, propostas pela prefeitura no final do ano passado, outras categorias profissionais ficam autorizadas a ocupar as lojas em caso de vacância. Até agora, a ocupação estava restrita a comerciantes populares, anteriormente chamados de "camelôs", que continuam com a preferência. A alteração foi aprovada pela Câmara de Vereadores em março, por 21 votos a quatro.

A mudança tem o apoio da gestão do Pop Center, que registra atualmente índice de vacância de 32,5%, com 251 espaços desocupados de um total de 772. A CEO do centro de compras, Elaine Deboni, celebrou a medida para consolidar o Pop Center como um polo de negócios cada vez mais ativo e diversificado.

— Esta é uma medida que beneficia toda a cidade. Ao ampliar as possibilidades de ocupação das lojas vagas, fortalecemos o ambiente de negócios, aumentamos a circulação de pessoas e criamos novas oportunidades para quem deseja empreender, sempre preservando a vocação e a prioridade dos comerciantes populares que deram origem ao Pop Center — defende Elaine.