Ponteiros não se movem na pesquisa do Datafolha e Lula se consolida na liderança

Lula mantém vantagem sobre Flávio Bolsonaro na pesquisa Datafolha. Marcelo Camargo / Agência Brasil / Raul Spinassé / Flickr do Senador / Divulgação

Divulgada no final da tarde desta sexta-feira (24), a mais recente pesquisa do Datafolha mostrou um cenário de estabilidade em relação ao levantamento anterior. Nada se moveu fora da margem de erro que é de dois pontos percentuais, consolidando a vantagem do presidente Lula (PT) no primeiro e no segundo turnos sobre todos os candidatos.

Os ponteiros também não se mexeram no pelotão de baixo, onde todos os candidatos têm de 4% para menos.

No primeiro turno, Lula tem 40% das intenções de voto contra 32% de Flávio Bolsonaro (PL). Ronaldo Caiado (PSD) soma 4%, Romeu Zema (Novo), 3%, Renan Santos (Missão), 3%, Augusto Cury (Avante, 2%) e os demais, menos de 1%.

No segundo turno, o presidente tem 48% contra 43% de Flávio. Em uma eventual disputa com qualquer dos outros candidatos, a vantagem de Lula é ainda maior: 47% a 40% contra Caiado e 48% a 40 na disputa direta com Zema.

O que o Datafolha mostra é que o vídeo de Michelle Bolsonaro, que só na quinta-feira (23) fez as pazes com o enteado, não produziu efeito na candidatura de Flávio.