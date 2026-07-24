Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Cenário de estabilidade
Análise

Ponteiros não se movem na pesquisa do Datafolha e Lula se consolida na liderança

Presidente tem 40% no primeiro turno, seguido de Flávio Bolsonaro com 32% e cinco pontos de vantagem no segundo turno

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Rosane de Oliveira

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