Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Nos finalmentes
Notícia

Plano diretor de Porto Alegre: Câmara entrega redação final nesta sexta-feira ao prefeito Melo

A partir de então, começa a contar prazo de 15 dias para sanção ou veto da medida

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Gabriel Jacobsen

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS