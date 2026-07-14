Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Eleições no RS
Notícia

Plano de governo de Juliana Brizola ao Piratini terá abordagem integrada das propostas

Documento com propostas da pedetista será revisado em seminário marcado para o próximo sábado (18)

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Henrique Ternus

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS