Rosane de Oliveira

Rosane de Oliveira

Jornalista formada pela PUCRS, colunista de Política de ZH e apresentadora do programa Gaúcha Atualidade, na Rádio Gaúcha.

Quadro embaralhado
Notícia

Pesquisa para o Senado no RS indica cenário de disputa acirrada

Manuela d’Ávila lidera no primeiro e no segundo voto, mas diferença entre os principais candidatos é mínima 

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Rosane de Oliveira

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