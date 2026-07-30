Pesquisa para o Senado no RS indica cenário de disputa acirrada

Marcel van Hattem (Novo), Paulo Pimenta (PT), Germano Rigotto (MDB), Manuela d'Ávila (PSOL) e Ubiratan Sanderson (PL). Carlos Macedo / Divulgação

Com duas cadeiras em disputa, a eleição para o Senado é sempre um desafio para os institutos de pesquisa. Na Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (30), Manuela d’Ávila mantém o primeiro lugar do levantamento anterior, com a vantagem de ser a líder tanto no primeiro quanto no segundo voto. Manuela é a primeira opção de 15% dos eleitores e a segunda de 9%. Se dividir por dois para chegar a 100%, a candidata do PSOL tem 12%, mas esse número não é o mais relevante.

O ex-governador Germano Rigotto (MDB) e o deputado federal Paulo Pimenta (PT) têm números idênticos. Rigotto é o primeiro de 11% dos eleitores e o segundo de 7%. Pimenta é o primeiro de 10% e o segundo de 7%. Marcel van Hattem (Novo) tem 12% na primeira opção, mas só 3% na segunda. Por isso, numericamente está atrás dos demais concorrentes. Seu companheiro de chapa, Ubiratan Sanderson (PL), tem 6% na primeira opção e 7% na segunda. Os demais ficam entre zero e 1%.

O que torna o cenário para o Senado ainda mais incerto é o fato de que 62% dos entrevistados responderam que sua opção não é definitiva. Nesse quesito, Van Hattem e Sanderson têm um eleitorado mais firme: 64% disseram que sua opção é definitiva. O terceiro candidato com voto mais consolidado é Pimenta, com 56% dos seus eleitores dizendo que sua opção é definitiva. Depois vêm Manuela com 47% e Rigotto com 35%.