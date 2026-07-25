Pedro Parente recusa convite para liderar plano econômico de Caiado

Ex-ministro declinou de convite do PSD. José Cruz / Agência Brasil

Convidado por Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab para liderar a elaboração do plano econômico do candidato do PSD, o ex-ministro do Planejamento Pedro Parente encaminhou carta explicando os motivos para não aceitar a missão. No texto, Parente diz que depois de dois dias de muita reflexão e de conversas com a família chegou à difícil decisão de declinar do “honroso convite”.

Parente diz que pesaram diversas razões, entre as quais destacou a firme oposição da família.

“Não foi uma decisão fácil. Pesaram diversas razões, entre as quais se destacou a firme oposição da minha família, fundamentada tanto na minha idade quanto no fato de que minhas passagens pelo governo ainda hoje me impõem o ônus de responder a processos decorrentes de decisões tomadas no exercício de funções públicas - um deles, inclusive, ainda relacionado à privatização da Telebras”, escreveu Parente.

O ex-ministro continua: “Quero agradecer, de coração, a confiança e a distinção que você e Caiado me demonstraram com esse convite. Fiquei verdadeiramente honrado”.

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