Pedro Parente recusa convite para liderar plano econômico de Caiado

Convidado por Ronaldo Caiado e Gilberto Kassab para liderar a elaboração do plano econômico do candidato do PSD, o ex-ministro do Planejamento Pedro Parente encaminhou carta explicando os motivos para não aceitar a missão. No texto, Parente diz que depois de dois dias de muita reflexão e de conversas com a família chegou à difícil decisão de declinar do “honroso convite”.
Parente diz que pesaram diversas razões, entre as quais destacou a firme oposição da família.
“Não foi uma decisão fácil. Pesaram diversas razões, entre as quais se destacou a firme oposição da minha família, fundamentada tanto na minha idade quanto no fato de que minhas passagens pelo governo ainda hoje me impõem o ônus de responder a processos decorrentes de decisões tomadas no exercício de funções públicas - um deles, inclusive, ainda relacionado à privatização da Telebras”, escreveu Parente.
O ex-ministro continua: “Quero agradecer, de coração, a confiança e a distinção que você e Caiado me demonstraram com esse convite. Fiquei verdadeiramente honrado”.
Parente encerra dizendo que, se Kassab considerar oportuno, terá prazer em conversar por telefone para compartilhar, com mais detalhes, as razões que embasaram sua decisão.